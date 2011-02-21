Виставка-ярмарок «Зима-Весна 2011» в Палаці спорту

23-26 лютого відвідайте виставку-ярмарок «Зима-Весна 2011» у Київському Палаці спорту і ви приємно здивуєтеся, що можна одягнутися якісно і не дуже дорого.

Жінки, що віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості і ексклюзивності одягу таких фірм як «Ольга-Стиль (м. Одеса, знак якості «Віща проба»), «Віктоль» (м. Київ), «SPACE» (м. Черкаси), «Світ спідниць».

Шуби і дублянки різноманітних барв, фасонів, розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини. Ціни дуже демократичні.

Якісні жіночі та чоловічі пальта українського виробництва: ШФ «Сезон», ШФ «Любава», ШФ «Шато» ТМ «Король», ТМ VAUR.

Натуральний жіночий трикотаж ТМ «Private member» (Чехія), «Євротекс», T&D, «Елкана» (Київ).

Шикарний асортимент виробів зі шкіри різних відтінків і кольорів, розмірів і довжини - це найкращі в Україні і не тільки рукавички вінницьких шкіргалантерейних фабрик «Імідж-Галант» і «Шкіргалант».

Прикраса нашого ярмарку - ТМ «Глорія», ТМ «РУНО», ТМ «Соната» – традиційні українські вишиванки, скатертини, постільна білизна.

Не забули і про чоловіків: класичні костюми „Легенда клас” (м. Львів), величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, українського, польського, турецького виробництва.

А також - білоруська, російська, українська косметика за цінами виробників; великий вибір взуття, сумок, нижньої білизни («АНГЕЛА» (Миколаїв), ПП «Кузьмичева» (Київ), ТМ VIOLET (Київ), «МІЛАВІЦА» (Білорусь), «ЛАУМА» (Латвія)), верхнього трикотажу, галантереї, аксесуарів на будь-який смак і гаманець.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

http://vybir.kiev.ua

