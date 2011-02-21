Близнюк переконує онука, що той - «теж росіянин»

У Донецькій області мовної проблеми не існує, запевняє голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він вкотре заявив сьогодні на прес-конференції.

Губернатор підкреслив, що в Донецькому регіоні мовну проблему «роблять політикани» й навів як приклад своїх онуків, які навчаються в школах із українською мовою навчання.

«Проблеми ніхто з цього (якою мовою говорити) не робить ...Коли там говорять – он там росіяни, там французи, там англійці, або ще щось, я говорю (онуку) – «так ти теж росіянин», він говорить – «ні, я українець». Онук говорить – «я українець». І у старшого сина - і один син, і донька, мої онуки, навчаються в українському ліцеї, в україномовному», - розповів А.БЛИЗНЮК.

При цьому губернатор додав, що «старший онук перейшов до іншої школи, оскільки невістка вважає, що там, де він навчався, погано фізику викладали, а вона стежить за цим процесом, і він перейшов до школи, в україномовний клас, хоча раніше навчався російською мовою. І йому говорять – «Максим, а тобі не важко там?», а він – «Ні, я тільки в цьому класі українському (навчатимуся). І жодних проблем. Дитина навчається в українському класі».

«Хто з цього робить проблему? Політикани!», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він нагадав, що українська мова була давно визнана світовою спільнотою як одна з найкрасивіших і мелодійніших.

«А вона рідна українська мова ще в 1934 році визнана за всілякими там складовими третьою за красою, за мелодійністю, а після італійської – другою. Це в світі визнано, не мною визнано. Так чому ж ми не будемо поважати рідну мову? Ми поважаємо», - зізнався губернатор.

Проте, він зазначив, що жителі Донецького регіону, вважаючи себе українцями, все ж таки заявляють про російську мову як про рідну.

«Але 86% людей у Донбасі вважають себе українцями, але ці ж 86% вважають рідною мовою російську», - повідомив А.БЛИЗНЮК. І зауважив: «То що, проблема є якась? Не треба з цього робити проблем! У нас усе нормально!».