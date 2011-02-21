Суд заборонив "Батьківщині" проводити мітинг до річниці Януковича

Суд заборонив «Батьківщині» проводити в Херсоні мітинг із нагоди річниці інавгурації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН депутат Херсонської міської ради Станіслав ТРОШИН (фракція «Батьківщина»).

Так, Херсонський окружний адміністративний суд заборонив Херсонській обласній організації ВО «Батьківщина» проводити 22 лютого в Херсоні мітинг із нагоди річниці вступу В.ЯНУКОВИЧА на посаду Президента України.

За словами С.ТРОШИНА, суд орієнтовно в 18.30 ухвалив рішення й оголосив резулятивну частину своєї ухвали, в якій містилася заборона на завтрашню акцію на площі Свободи в Херсоні.

Оскільки ухвалу було лише зачитано, однак не видано на руки учасникам судового засідання, С.ТРОШИН не зміг повідомити, які саме аргументи суд навів як підставу для свого рішення.

Водночас, за інформацією С.ТРОШИНА, завтра замість мітингу на вказаній площі обласного центру відбудеться спілкування народного депутата з фракції БЮТ-Батьківщина Юрія ОДАРЧЕНКА з виборцями.

За словами С.ТРОШИНА, «народний депутат вважає, що його спілкування з херсонцям пройде спокійно, й влада не зважиться на відверті провокації».

Як повідомляв УНІАН, мерія Херсона звернулася з позовом до Херсонського окружного адміністративного суду про заборону проведення акції, яку Херсонська обласна організація ВО «Батькіщина» планувала на завтра, 22 лютого.

За словами Ю.ОДАРЧЕНКА, підстава для звернення – побоювання представників Партії регіонів оцінки діяльності Президента України В.ЯНУКОВИЧА за минулий рік.