Янукович: у земельній реформі уряд не має права на помилку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що з 2012 року в Україні має функціонувати ринок землі сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ у Києві.

На вимогу глави держави, одним із пріоритетів 2011 року у діяльності влади має стати проведення аграрної і земельної реформи.

«Дякуючи Богу, ми маємо найсприятливіші умови для ведення сільського господарства. Але не можемо дати людям можливості для ефективної обробки землі. Селяни не мають гідного заробітку. Земельні ресурси розкрадаються, а споживчий ринок України заповнений імпортними продуктами харчування не завжди належної якості», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що «це порочне коло необхідно розірвати». «Тому з 2012 року в Україні має функціонувати ринок земель сільськогосподарського призначення», - переконаний глава держави.

Водночас, він відзначив, що для цього необхідно виконати величезний обсяг підготовчої роботи, зокрема, з інвентаризації земель.

«У земельній реформі уряд не має права на помилку», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ, міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, заявив: «В Україні знаходиться 30% світових чорноземів – 42 мільйони гектарів. Якщо в них інвестувати, можна втричі збільшити виробництво аграрної продукції».