Янукович провідав піхоту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що ситуація у Збройних силах складна, але влада робить все можливе для зміцнення обороноздатності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відвідування 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних сил України у селищі Десна Чернігівської області.

«Сьогодні ситуація у Збройних силах складна. Але керівництво держави та Збройних сил крок за кроком змінюють її на краще», - сказав Президент – Верховний головнокомандувач ЗСУ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що з метою зміцнення обороноздатності держави і поетапного здійснення реформ у військовій сфері, досягнення європейських стандартів для військовослужбовців та членів їхніх сімей він визначив чотири пріоритетних завдання.

«Перше: завершується розробка концептуальних документів щодо принципів національної безпеки України у військовій сфері як позаблокової держави», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Другим пріоритетним завданням, за його словами, є створення системи стратегічного програмно-цільового управління воєнною організацією держави. «Йдеться, зокрема, про зміцнення кадрового потенціалу секторів безпеки, військового управління, правоохоронних органів», - уточнив глава держави.

Третім пріоритетом В.ЯНУКОВИЧ визначив початок створення нової системи державного управління оборонно-промисловим комплексом. «Його структура перебудована на ефективне функціонування з метою переоснащення Збройних сил сучасним озброєнням та військовою технікою», - сказав Президент.

Четверте пріоритетне завдання глава держави назвав одним із найголовніших. «Ми вже реалізуємо комплекс заходів щодо збереження та посилення кадрового потенціалу. Наше завдання – суттєво підвищити суспільний престиж військової служби. А це можливо лише за умови забезпечення гідних соціальних та правових гарантій для військовослужбовців та їхніх рідних», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що «позитивні зміни будуть». «Моя команда робить усе для того, аби покращення життя відбулося якомога скоріше. Успіх завжди трохи далі від місця, де зупинився. Тому ми всі на своїх місцях не маємо права зупинятися. Упевнений, що ми гідно пройдемо шлях реформ. А це означає, що Україна та її військо приречені на успіх», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.