Проти Гриценка порушили третю кримінальну справу

09:18, 24 лютого 2011
Політика
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Екс-спікер ВР АРК відповідає за землю

Анатолій Гриценко зі співробітником міліції біля будівлі суду. Сімферополь, 27 січня
Проти колишнього голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА порушено третю кримінальну справу.

Про це з посиланням на адвоката екс-спікера Віктора ОВЕЧКІНА пише видання «Бюро судової інформації».

За словами адвоката, правоохоронні органи порушили справу про перевищення службових повноважень, пов`язане із затвердженням технічної документації на земельну ділянку в Ленінському районі площею близько 8 гектарів. За інформацією адвоката, звинувачення за цією справою поки не пред`явлено.

На думку В.ОВЕЧКІНА, його підзахисний у даному разі лише затвердив технічну документацію, яку підготував відповідний відділ райдержадміністрації. «Ні про яке незаконне відчуження не йшлося, оскільки на дану ділянку на той момент вже був державний акт, і його «ніхто не відміняв», - вважає адвокат.

Як повідомляв УНІАН, проти А.ГРИЦЕНКА вже порушено 2 кримінальні справи, пов`язані із зловживанням владою і службовим становищем. Зокрема, йому інкримінується незаконне вилучення 4,8 тис. га із земель радгоспу «Азовський» за часів роботи його головою Ленінської райдержадміністрації, а також незаконна передача в оренду котеджу апартаментів санаторію ВР Криму «Росія».

На даний час звинувачення екс-урядовцю пред`явлене лише у справі радгоспу «Азовський». Сам А.ГРИЦЕНКО за рішенням суду перебуває під вартою в Сімферопольському СІЗО.

 

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