Проти Гриценка порушили третю кримінальну справу

Проти колишнього голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА порушено третю кримінальну справу.

Про це з посиланням на адвоката екс-спікера Віктора ОВЕЧКІНА пише видання «Бюро судової інформації».

За словами адвоката, правоохоронні органи порушили справу про перевищення службових повноважень, пов`язане із затвердженням технічної документації на земельну ділянку в Ленінському районі площею близько 8 гектарів. За інформацією адвоката, звинувачення за цією справою поки не пред`явлено.

На думку В.ОВЕЧКІНА, його підзахисний у даному разі лише затвердив технічну документацію, яку підготував відповідний відділ райдержадміністрації. «Ні про яке незаконне відчуження не йшлося, оскільки на дану ділянку на той момент вже був державний акт, і його «ніхто не відміняв», - вважає адвокат.

Як повідомляв УНІАН, проти А.ГРИЦЕНКА вже порушено 2 кримінальні справи, пов`язані із зловживанням владою і службовим становищем. Зокрема, йому інкримінується незаконне вилучення 4,8 тис. га із земель радгоспу «Азовський» за часів роботи його головою Ленінської райдержадміністрації, а також незаконна передача в оренду котеджу апартаментів санаторію ВР Криму «Росія».

На даний час звинувачення екс-урядовцю пред`явлене лише у справі радгоспу «Азовський». Сам А.ГРИЦЕНКО за рішенням суду перебуває під вартою в Сімферопольському СІЗО.