Українка очолила найбільшу молодіжну організацію світу

16:08, 24 лютого 2011
Політика
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50 тисяч студентів у 107 країнах світу

Івано-Франківчанка Тетяна Михайлюк очолила глобальну молодіжну організацію AIESEC, що об’єднує більше 50 тисяч студентів у 107 країнах світу. 

Про це  ЗІКу повідомили у прес-службі AIESEC.

Президентом AIESEC International Тетяну Михайлюк обрали на міжнародній конференції в Мексиці «Global Leaders Summit», де зібралися лідери організації з 107 країн світу.

Виконання своїх обовязків в якості президента AIESEC дівчина розпочне з 1 липня 2011. Її каденція триватиме до 1 липня 2012 року

 

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