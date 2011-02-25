Янукович вимагає вирівняти комунальні тарифи у всіх регіонах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від керівників на місцях найближчим часом вирівняти комунальні тарифи у всіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України у рамках проекту «Розмова з країною».

«Я прошу і попереджую: найближчим часом нам треба вирівняти тарифи на воду, газ, житлово-комунальні тарифи у регіонах, щоб вони були єдиними», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, необхідно прийняти ряд законів та інших правових актів для забезпечення єдиного рівня тарифів на комунальні послуги. «Далі так ми не можемо жити. Не можемо. Повинен бути у державі порядок і справедливість по відношенню до кожної людини у цих питаннях», - заявив він.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, рівень комунальних тарифів може бути знижений, якщо будуть “прибрані зайві підприємства, які надають комунальні послуги населенню”.