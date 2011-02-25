Янукович думає, що журналісти критикують його на чиєсь замовлення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що корупціонери намагаються впливати на журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у прямому ефірі шести телеканалів в рамках проекту «Розмова з країною», відповідаючи на запитання журналістів.

Відповідаючи на питання, коли буде прийнятий антикорупційний законопроект, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що ухвалити цей закон заважає спротив бюрократії та корупціонерів.

При цьому він зауважив, що журналісти також відчувають цей тиск.

“Я вважаю, що ви його також відчуваєте. Так чи ні? Чесно скажіть. Я не повірю, що вам не намагалися давати замовні матеріали, щоб ви критикували владу і шукали недоліки при владі. А все це, безумовно, фактично заважає казати правду”, - наголосив Президент.