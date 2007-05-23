Наша Україна і Партія регіонів затіяли бійку через камінь

Як і очікувалося, відкриття каменя на місці майбутнього пам`ятника Симонові Петлюрі в Полтаві обернулося безладами.

Зіткнення почалися, коли представники Партії регіонів і Союзу радянських офіцерів спробували прорватися до каменя і перекинути його. Міліція, що розділяє їх і представників «Нашої України», відбила наліт і оточила камінь подвійним кільцем. Проте, спонтанні сутички між сторонами все одно виникають.

В даний момент «регіонали» і «радянські офіцери» чекають підходу своїх вірних соратників – комуністів.

Відкриття каменя перенесене з 10 на 11 годин.

Обком