Пукшин на брифінгу прокоментує рішення КС

О 13.00 у Секретаріаті Президента України (вул.Банкова, 11) відбудеться брифінг заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, І.ПУКШИН прокоментує рішення Конституційного Суду про визнання неконституційним звільнення голів судів Президентом. Акредитація журналістів за телефонами: 255-65-01, 255-78-44, 255-70-53.

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