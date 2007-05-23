Янукович вирішив обійтися без підпису Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству праці і соціальної політики в рамках його повноважень забезпечити підвищення пенсій з 1 червня у зв`язку з тим, що Президент України дотепер не підписав закон про внесення змін до державного бюджету, що передбачає підвищення пенсій і зарплат в бюджетній сфері з 1 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Термін підписання (Президентом - УНІАН) закону закінчився 19 травня, і трудові колективи закликають Президента і Верховну Раду зробити все можливе, щоб забезпечити набуття чинності закону», - сказав М.ПАПІЄВ.

Міністр уточнив, що підвищення пенсій і зарплат торкнеться 17 млн. громадян України, зокрема 12 млн. пенсіонерів, 1 млн. непрацездатних громадян і інвалідів, 3,5 млн. працівників бюджетної сфери.

«Стаття 96 Конституції передбачає, якщо закон не підписаний або не повернений до Верховної Ради з вето Президента, голова Верховної Ради може підписати закон і його оприлюднити, після чого закон набуде чинності, - зазначив М.ПАПІЄВ.

За його словами, загальна сума витрат на підвищення пенсій і зарплат в бюджетній сфері становить близько 14 млрд. грн. Міністр підкреслив, що уряд визначив рівень підвищення виплат відповідно до інфляційних процесів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада V скликання прийняла 4 травня Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Кабінет міністрів запропонував збільшити прибуткову частину держбюджету на 5 млрд. грн. З цієї суми буде виділено на упровадження другого етапу Єдиної тарифної сітки 4,2 млрд. грн. Також передбачена доплата за звання в системі освіти - 201 млн. грн., 127 млн. грн. передбачено на створення Державного реєстру виборців.

3 травня Кабмін збільшив бюджет Пенсійного фонду України на 5 млрд. 244 млн. грн. Кабмін також упровадив II етап Єдиної тарифної сітки. Відповідно до цих змін заробітна плата 3,5 млн. працівників бюджетної сфери збільшиться з березня до жовтня на 40%.

Представники Секретаріату Президента не раз заявляли, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО не підпише жодного закону, прийнятого нелегітимною ВР.