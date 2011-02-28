Батьки учнів україномовної школи в Макіївці звернулися до Януковича

У Донецькій області батьки учнів макіївської школи № 44 (школа з 2000 року має статус україномовної) просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не допустити закриття школи.

Про це йдеться у листі, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Копії листа направлено також міністру освіти і науки, молоді і спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ і представнику Президента України у Верховній Раді України Юрію МІРОШНИЧЕНКУ.

Батьки школярів пишуть, що вже зверталися з протестом до Макіївського міського голови Олександра МАЛЬЦЕВА, начальника Макіївського управління освіти Ірини ЛЯХ, голови Донецької облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКУ, однак просять В.ЯНУКОВИЧА «взяти під особистий контроль і не допустити закриття нашої школи з українською мовою навчання, оскільки ущемляються права наших дітей».

«Склалася ситуація, що батьків і дітей школи поставили перед фактом закриття нашої школи у зв'язку з оптимізацією навчальних закладів. З даного питання думки батьків ніхто не питав. Нас попередили, що найближчі до нашого району школи переповнені і не можуть прийняти наших дітей. Нам надають будівлю Макіївського навчально-реабілітаційного центру (МНРЦ) і статус школи-інтернату», - зазначається у листі.

Батьки пояснили, що школа № 44 має наповнюваність 100%, у ній навчаються 404 школярі, є 17 класів, в кожному з яких в середньому по 23-24 учні.

Автори листа відзначають, що у школі «існує лише одна проблема - котельна, яка вимагає капітального ремонту», однак «у багатьох школах міста існують подібні проблеми, у тому числі і у тих, що розміщені поряд № 2 і № 8, але їх не закривають».

За словами батьків, під час передвиборної кампанії О.МАЛЬЦЕВ, що балотувався в мери, обіцяв побудувати нову газову котельну з урахуванням того, що поряд проходить газова магістраль, «але після виборів обіцянка допомогти переросла у закриття школи». «Ми, батьки, не проти частково додати коштів на спорудження нової котельної», - зазначається у листі.

Крім того, наголошують батьки, у будівлі інтернату «опалювання і підлоги вимагають капітального ремонту. Труби опалювальної системи все у хомутах (через 1-2 метри), замість радіаторів - регістри, яких недостатньо для опалювання таких приміщень, температура в класах не перевищує +17 градусів. Каналізаційна система МНРЦ перебуває в аварійному стані, вимагає заміни. У класах ремонт не проводився понад 10 років».

До того ж, наголошується у листі, МНРЦ розташовано на околиці одного з селищ і розміщено практично в центрі ринку, де «базарні ларьки стоять практично у дворі інтернату».

«Нам обіцяють надати транспорт для підвезення учнів, але батьки не вірять, що в бюджеті міста є гроші для того, щоб забезпечити безкоштовним транспортом протягом багатьох років, тим паче, що для підвезення більш як 400 дітей потрібний не один автобус. Дорога по шляху проходження автобуса до селища перебуває у жалюгідному стані і вимагає капітального ремонту», - відзначають автори листа.

Окрім того, батьки підкреслюють, що з переходом в інтернат «змінюється статус школи». При цьому в інтернаті залишаються 164 інтернатівських дітей з асоціальних сімей.

Як повідомляв УНІАН, раніше батьки учнів школи № 44 заявляли, що цех однієї з продуктових компаній розташовано поряд з цією школою і, мабуть, територія потрібна компанії, тим паче, що жителів деяких будинків, прилеглих до території продуктового виробництва, вже переселили.

У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% загальної кількості. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання.

Загальна проектна потужність шкіл, намічених до закриття у 2011 році, становить 7182 учні, фактична наповнюваність – 2099 учнів. Таким чином, середня наповнюваність кожної з них - 30%.

Водночас заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Марія ОЛІЙНИК заявляє, що власті планують закрити й ті навчальні заклади, наповнюваність яких значно перевищує 30%. Крім того, за її даними, що у регіоні намічено закрити у першу чергу українські школи.

25 лютого Президент В.ЯНУКОВИЧ у прямому ефірі у рамках проекту «Розмову з країною» запевнив, що припинить тенденцію закриття шкіл з українською мовою викладання, якщо такі факти будуть знайдені під час відповідної перевірки.