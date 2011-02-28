Economist - про рік Януковича: очевидними є засилля бандитів та кумівство

10:38, 28 лютого 2011
Політика
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Чому не критикує Захід

Британський часопис Економістбачить мало підстав для святкування, і водночас вдосталь - для занепоєння, оскільки Україна за Президенства Януковича уособлює собою тренд: "експансія на схід західноєвропейських цінностей, що мала місце в 90-х роках, змінилося на просування на у західному напрямі пострадянської моделі".

Незважаючи на запевнення українських високопосадовців, що реформи в Україні вже набирають силу, британський журнал  вважає, що насправді вже "очевидними є засилля бандитів та непотизм(кумівство - Ред.)", в той час як реформам ще лише належить розпочатися. "Перші місцеві вибори за Януковича виявилися брудними. В повітрі гусне атмосфера залякування. Інвестори скаржаться, що їх бізнеси переходять в руки наближених до Януковича".

Журнал проводить паралель за паралелею з Росією. "Як і в Росії на світанку путінського правління, вплив парламенту, прем"єр-міністра та уряду було обмежено. Рішення ухвалюються в президентській адміністрації. Прокурори, Конституційний суд та центробанк втратили залишки самостійності....Ще одна сторінка, переписана Януковичем з путінської книжки, це експлуатація правої націоналістичної партії в Західній Україні, щоби використати її в якості опозиції, яку можна подолати порухом руки і яку можна продемонструвати Заходу і Києву як потворну альтернативу очолюваній ним Партії регіонів"

"Щоби надати удару по Тимошенко вигляду легітимності, уряд винайняв американську компанію, щоби та перевірила її поведінку на прем`єрській посаді. Знайшли - як кіт наплакав. Тепер її звинувачують у використанні грошей, отриманих від продажу квот на викид в атмосферу парникових газів, на виплату пенсій, а не на боротьбу із забрудненням, а також у закупівлі карет швидкої допомоги, що не відповідають стандартам.

У країні, де крадуть мільярди доларів від тіньових оборудок з газом, такі звинувачення видаються не лише політизованими, але й непереконливими".

В чому поталанило Януковичу, вважає "Економіст", так це в тому, що його вчинки наражаються на кволу критику з боку Заходу. Причиною цьому є втома Заходу від України, а також те, що в адміністрації  США має зараз більш важливі завдання. Окрім того, Вашингтону незручно критикувати Януковича після того, які він зголосився передати США запаси високозбагаченого урану.

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