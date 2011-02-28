Литвин виніс сміття з хати: голови комітетів махлюють

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає усіх керівників фракцій забезпечити явку народних депутатів на пленарні засідання парламенту, щоб не виникали скандали з цього приводу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та керівників комітетів парламенту В.ЛИТВИН, звертаючись до керівників фракцій, привернув їхню увагу до явки народних депутатів на пленарні засідання.

Він сказав: «Вісім днів на місяць усі депутати незалежно від їхнього статусу і незалежно від того, де вони працюють, у яких закордонних округах, вони можуть і повинні бути у сесійній залі». «Далі ми ці скандали витримувати не можемо», - наголосив В.ЛИТВИН.

Також він звернув увагу голів комітетів і керівника апарату ВР на існування розпорядження, відповідно до якого, якщо депутат не зареєструвався письмово біля столів реєстрації, то заробітна плата йому не нараховується у дні пленарних засідань. При цьому В.ЛИТВИН додав, що виникають суперечності, коли голови комітетів «справно ставлять «вісімки» навіть тоді, коли не відбувається засідання комітету».

«Тому давайте, шановні колеги, цю благодійність за рахунок державного бюджету припинимо і давайте знайдемо спільну позицію, щоб хоч якимось чином ми могли реагувати на те, що відбувається, але ці неподобства ми повинні припинити і не показувати пальцем одне на одного – опозиція на більшість, а більшість на опозицію», - закликав В.ЛИТВИН.

За його словами, тут усі «діють однаково», й особливо це помітно тоді, коли відбувається голосування за призначення суддів на посади безстроково.

Як заявив голова ВР, необхідно зважати на критику, «яка вже вийшла за межі України». При цьому він додав: «Про деталі цієї критики ми поговоримо з головами фракцій».