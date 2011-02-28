Онопенко каже, що тиснути на нього немає сенсу
Були різні ситуації...
Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявляє, що не відчуває політичного тиску.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.
«Я хочу сказати: на мене дуже важко політично тиснути. І той, хто бачить, хто відслідковує мою позицію, мою ситуацію – неможливо», - сказав В.ОНОПЕНКО.
За його словами, для нього головним у роботі є Конституція України, законодавство. «Це совість, це моє життя, яке я прожив як суддя і відстоював незалежність, об’єктивність і справедливість суду. Оце і є та основа, якої я тримаюсь», - наголосив В.ОНОПЕНКО.
«Я не скажу, що за межами Верховного Суду є певні особи, політичні сили, яким хотілось би якимось чином впливати на Верховний Суд, на голову Верховного Суду. Це не зовсім правильно, бо у будь-якій країні це негайно би засуджувалось і ці особи швиденько пішли б у відставку зі своєї посади. Але у нас свої українські традиції, свої особливості», - наголосив В.ОНОПЕНКО, підкресливши при цьому, що тиснути на нього немає підстав.
Він зазначив, що тиснути на нього немає сенсу, незважаючи на те, що були різні ситуації, пов’язані, зокрема, з його родиною.
При цьому голова ВСУ заявив, що продовжить працювати.