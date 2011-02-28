Попов каже, що він напруги Довгого не відчуває

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що не відчуває напруги у роботі КМДА з Київрадою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що на 10 березня запланована сесія міської ради, на якій КМДА буде звітувати про результати роботи в 2010 році та про плани на поточний рік. «Я повинен сказати, що ми працювали, в принципі, у 2010 році дуже активно, депутати підтримували практично усі наші рішення», - підкреслив О.ПОПОВ.

«І на сьогоднішній день, незважаючи на те, що в нас є різні думки, тактика, підходи, все одно рішення приймаються. І вони приймаються спільно. Тому не можу сказати, що в нас є конфліктні обставини», - сказав О.ПОПОВ.

На запитання, чи відчуває він напругу у роботі з депутатським корпусом, О.ПОПОВ відповів: «Немає. Я її поки що не відчуваю».

Як повідомляв УНІАН, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ в інтерв’ю «5 каналу» 27 лютого сказав, що між Київською міською радою та КМДА немає конфлікту, проте є напруга у роботі.