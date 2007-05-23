Радченко позитивно оцінює призначення Турчинова в РНБО
16:49, 23 травня 2007Політика
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Незалежно від перспектив політичної кризи
|Володимир РАДЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.РАДЧЕНКО висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.
«Нормально оцінюю. Він серйозна людина», - сказав В.РАДЧЕНКО.
Віце-прем`єр вважає, що партійна приналежність О.ТУРЧИНОВА не вплине на його діяльність у складі керівництва РНБО. «ТУРЧИНОВ був представником БЮТ у той період, коли його призначили головою Служби безпеки, і він чітко справлявся зі своїми обов`язками. Немає ніяких питань, я до нього ставлюся позитивно», - додав він.
Разом з тим, В.РАДЧЕНКО не став прогнозувати, чи сприятиме призначення О.ТУРЧИНОВА швидкому вирішенню політичної кризи.
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