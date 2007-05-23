Радченко позитивно оцінює призначення Турчинова в РНБО

Віце-прем`єр-міністр Володимир РАДЧЕНКО позитивно оцінює призначення Олександра ТУРЧИНОВА першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.РАДЧЕНКО висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Нормально оцінюю. Він серйозна людина», - сказав В.РАДЧЕНКО.

Віце-прем`єр вважає, що партійна приналежність О.ТУРЧИНОВА не вплине на його діяльність у складі керівництва РНБО. «ТУРЧИНОВ був представником БЮТ у той період, коли його призначили головою Служби безпеки, і він чітко справлявся зі своїми обов`язками. Немає ніяких питань, я до нього ставлюся позитивно», - додав він.

Разом з тим, В.РАДЧЕНКО не став прогнозувати, чи сприятиме призначення О.ТУРЧИНОВА швидкому вирішенню політичної кризи.