Справу зятя Онопенка хочуть забрати з Печерського суду

Адвокати лідера Української соціал-демократичної партії, колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА звернулися з клопотанням до голови Апеляційного суду Києва з проханням відкликати розгляд кримінальної справи по суті з Печерського районного суду міста Києва і передати її до іншого суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, свою заяву про відведення суду адвокати обґрунтували недовірою до самого Печерського суду з урахуванням того, в якому режимі розглядалися рішення про вибір запобіжної міри для Є.КОРНІЙЧУКА.

Попереднє слухання кримінальної справи призначено на 4 березня.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу щодо Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступникові голови Мінюсту висунуто звинувачення в зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.

15 лютого 2011 р. слідчий Генеральної прокуратури Україна змінив запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд Є.КОРНІЙЧУКУ.