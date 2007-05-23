Держохорона не пускатиме до КС Пшеничного, Станік та Іващенка

Управління державної охорони отримало повноваження не допускати до засідань Конституційного Суду звільнених Президентом суддів КС Валерія ПШЕНИЧНОГО, Сюзанну СТАННІК і Володимира ІВАЩЕНКА.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН народний депутат V скликання Микола ОНІЩУК ( фракція “Наша Україна”).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, Шевченківський районний суд Києва на забезпечення адміністративного позову М.ОНІЩУКА виніс ухвалу, якою заборонив В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАННІК та В.ІВАЩЕНКУ здійснювати повноваження суддів Конституційного Суду України, оскільки вони є звільненими з посад.