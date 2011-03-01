Тимошенко прийшла під Генпрокуратуру з квітами

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО з нагоди першого дня вести подарувала квіти своїм прихильникам, які прийшли підтримати її до Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО подарувала людям гіацинти.

«Я хочу всім в перший день весни побажати впевненості, що у нас все буде добре, самих світлих почуттів, тому що любов міняє всю реальність, а не агресія, не зло, не приниження, як сьогодні це намагаються робити. Я хочу, щоб сьогодні сонечко було в кожній родині, і щоб весна у нас починалася тільки з добрих почуттів. А те, що у мене з прокуратури починається весна, ви на це не звертайте увагу. Я все одно вірю, що весна переможе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує лідер партії «Батьківщина» подарувати слідчим квіти, які в неї залишилися, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Вони теж мусять радіти життю, весні. Врешті-решт вони теж люди, і мені здається, що їм неприємно займатися цими брудними справами, які їм пропонують».