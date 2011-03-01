Нардепи вже знають, як обдурити систему, що має примусити їх працювати

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає недоречною пропозицію народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА ввести в дію електронну систему для голосування, котра забезпечує особисте голосування кожного народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив в коментарі журналістам.

«Коли колишній спікер виходить з такою малограмотною пропозицією, то я оцінюю це як непрофесійність», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, юридичних підстав для подібних заяв і подібних дій немає.

О.ЄФРЕМОВ додав, що для цього також потрібно і вносити зміни до регламенту, і якщо вносити окремі зміни в цей документ, то є можливість порушити цілісність цього документа.

Крім того, за словами О.ЄФРЕМОВА, навіть в разі введення в дію такої системи для голосування, є багато шляхів для маніпуляцій. «Це не вирішує проблеми, хоча були витрачені великі кошти», - додав він.