Азарову підказують, де взяти гроші на підвищення пенсій

«Розмір мінімальної пенсії має бути підвищено до рівня 1000 гривень уже в 2011 році», – заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, президент партії «ПРАВДА» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами депутата, «сьогодні ані уряд, ані депутати не можуть відповісти на найважливіше питання – як прожити на 750 гривень – мінімальну пенсію для осіб, які втратили працездатність. Адже за ці гроші прожити майже неможливо. Тому я пропоную підвищити пенсію українців і зробити її вищою за прожитковий мінімум, що передбачено у поданому мною законопроекті № 8101 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження максимального розміру пенсії та скасування необгрунтованих пільг і привілеїв при виході на пенсію для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також підвищення мінімального розміру пенсії за віком», – заявив президент партії «ПРАВДА».

«Як можуть українські чиновники говорити, не ховаючи очі, про їхню «невпинну» турботу про людей похилого віку, якщо і мінімальна, і середня пенсія в Україні – одна з найнижчих у Європі? Мінімальна пенсія в Росії – близько 1300 грн. (у Москві – більше 3000 грн.), а середня пенсія – 2330 грн. У Польщі пенсіонери отримують в середньому 4125 грн., а у Фінляндії – більше 14 тис. 700 грн.», – акцентував Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Тому він пропонує внести зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» та істотно збільшити розмір мінімальної пенсії: з 1 квітня 2011 року – 800 грн., з 1 жовтня 2011 року – 900 грн. і з 1 грудня 2011 року – 1000 грн.

«Щоб забезпечити безперебійну виплату підвищених пенсій, однозначно треба підвищити акцизи на товари, які наносять значну шкоду здоров’ю людей - горілку, вино, пиво, сигарети, і ці кошти спрямувати на поліпшення життя наших трудівників, які вийшли на пенсію», – підкреслив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Проект Закону України № 8101 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження максимального розміру пенсії та скасування необгрунтованих пільг і привілеїв при виході на пенсію для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також підвищення мінімального розміру пенсії за віком» внесений народним депутатом України Д.ВЕТВИЦЬКИМ до ВР 14 лютого 2011 року.

Законопроектом передбачається, що мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в обсязі, що перевищує розмір визначеного законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і, відповідно, місячної мінімальної пенсії у 2011 році установлений статтею 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» у розмірі: з 1 січня – 750 грн., з 1 квітня – 764 грн., з 1 жовтня – 784 грн., з 1 грудня – 800 грн.