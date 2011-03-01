Тимошенко розказала, як побувала в ЄС без дозволу ГПУ

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нещодавно зустрічалася з послами країн Євросоюзу, акредитованими в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генеральної прокуратури.

«Я спілкувалася з послами Європейського Союзу і, власне, це було дуже добре спілкування, тому що сьогодні лідери європейських країн, дипломатичні представництва європейських країн, народи європейських країн розуміють всі складнощі, які є в Україні, і дуже підтримують українців сьогодні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас лідер партії «Батьківщина» не уточнила теми, які обговорювала з послами.

«Я переконана, що наше бажання побудувати в нашій рідній державі справжні людські цінності - а це значить і частково європейські цінності, це є справжньою метою, яка варта того, щоб за це боротися і працювати для цього», - зазначила вона.

Учора Тимошенко в своєму Twitter повідомила, що "побувала в ЄС без дозволу ГПУ".

"Тільки був обід з послами країн ЄС вдома у посла Франції. Побувала в ЄС без дозволу ГПУ. Інтерв`ю посла Фора в `Дзеркалі тижня` вам все скаже.