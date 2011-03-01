БЮТ заборонив своїм нардепам голосувати «за себе і за товариша»

Опозиція покаже приклад того, як депутат, а не фракція, нестиме відповідальність за кожне своє голосування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА, відповідну пропозицію про забезпечення фракцією виключно індивідуального голосування у залі пленарних засідань парламенту на своєму засіданні підтримала фракція «БЮТ-«Батьківщина».

Коментуючи дане рішення, М.ТОМЕНКО сказав, що питання відвідуваності народними депутатами засідань парламенту та особистого голосування є актуальним вже давно, а тому сьогодні на засідання фракції ним було винесене дане питання та прийнято рішення про виключно особисте голосування депутатами у сесійній залі. «Віднині не фракція, а народний депутат, як передбачено Регламентом ВР, зобов’язаний нести відповідальність за кожне своє голосування у парламенті», - підкреслив він.

«Ми спробуємо на прикладі опозиційної фракції продемонструвати, що у парламенті є депутати, які здатні виконувати Конституцію і Регламент та не голосувати за себе і свого товариша», - наголосив М.ТОМЕНКО.

На переконання заступника голови ВР, така поведінка депутатів від опозиції може підвищити авторитет не лише парламентської опозиції, а й парламенту загалом та стимулюватиме до такої ж поведінки і депутатів більшості.