Нардепи вирішили відмінити вечірнє засідання парламенту

Вечірнє засідання Верховної Ради сьогодні не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати проголосували за те, щоб працювати на ранковому засіданні до завершення розгляду всіх питань порядку денного. Це рішення підтримали 248 народних депутатів із 388, зареєстрованих у сесійній залі.

На даний час парламент ще не розглянув 5 проектів законів, які залишилися у порядку денному роботи на сьогодні.