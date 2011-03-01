В Україні будуть тещі, які коштуватимуть десятки мільйонів доларів?

Парламентська більшість намагається максимально пом’якшити для себе норми законопроекту “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданого Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили народні депутати Геннадій МОСКАЛЬ (фракція НУ-НС) та Сергій ВЛАСЕНКО (“БЮТ-Батьківщина”) на засіданні круглого столу в Інституті Горшеніна.

Зокрема, Г.МОСКАЛЬ нагадав, що півтора роки тому парламент ухвалив антикорупційний пакет законів, але введення їх у дію тричі відкладалось, а потім вони були скасовані.

За словами депутата, наприкінці грудня минулого року Президент вніс на розгляд парламенту проект закону щодо запобігання корупції, який на 90% співпадає з тим, що ухвалював парламент півтора роки тому, але у цьому законопроекті є дещо пом’якшені норми.

Він також звернув увагу, що найбільше поправок до проекту Президента вніс його представник у парламенті Юрій МІРОШНИЧЕНКО, і всі ці поправки спрямовані на пом’якшення дії закону.

«Все готове для розгляду, але треба ще зібрати комітет і ще пом’якшити (законопроект – УНІАН) для того, щоб начебто щось суспільству показати по боротьбі з корупцією, але толку від цього не буде», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Він підкреслив, що народні депутати намагаються зробити все, щоб не зачепити власні інтереси, і тому президентський законопроект, у разі ухвалення парламентом, не сприймуть в Європі.

На думку Г.МОСКАЛЯ, не сприятиме боротьбі з корупцією намагання депутатів від більшості виключити із законопроекту норму про декларування членами родин посадовців своїх доходів.

Також він вважає, що в антикорупційному законопроекті необхідно вирішити питання офшорних зон. Депутат навів приклад, що Україна позичила у Міжнародного валютного фонду 12 млрд. доларів, в той час як українські інвестори вклали в Кіпр інвестицій на суму близько 17 млрд. дол. «Може нам не позичати у МВФ, а взяти у наших мільйонерів», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

У свою чергу, С.ВЛАСЕНКО погодився з такою оцінкою антикорупційного законопроекту. Він також зауважив, що цей документ на 90% відтворює раніше ухвалене, а потім скасоване законодавство, «а на 10% пом’якшує його».

За словами С.ВЛАСЕНКА, якщо у цьому законопроекті не буде передбачено норму про декларування родичами чиновників своїх видатків, то він не буде ефективно працювати. «В нашій країні будуть тещі, які коштуватимуть десятки мільйонів доларів», - сказав депутат.

Водночас, С.ВЛАСЕНКО переконаний, що в Україні побороти корупцію можна лише зрозумівши її суть. За його словами, сьогодні корупція здебільшого ототожнюється з хабарництвом, що воно є лише одним з елементів корупції. На думку С.ВЛАСЕНКА, багато чиновників навіть не розуміють, що таке конфлікт інтересів тощо.

Крім того, С.ВЛАСЕНКО переконаний, що в державі необхідно зміни ідеологію боротьби з корупцією, зокрема, він висловився за необхідність впровадження такого механізму, за якого хабарник не зможе витрачати кошти, отримані незаконним шляхом.

Також С.ВЛАСЕНКО переконаний, що без уваги громадськості, ЗМІ, європейських інституцій змінити ситуацію з корупцією в Україні буде неможливо.

Довідка УНІАН. 21 грудня 2010 року Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили чинність закони України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

23 грудня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".

3 березня Верховна Рада планує розглянути в другому читанні законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”.