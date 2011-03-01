Тимошенко просить ГПУ відпустити її до мами

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Генпрокуратури з клопотанням про можливість в рамках обраної проти неї міри запобіжного заходу – підписки про невиїзд - відвідати 8 березня свою маму у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні після чергового відвідування Генеральної прокуратури.

«Я залишила там (в ГПУ – УНІАН) звернення – клопотання про те, щоб я мала можливість попри підписку про невиїзд поїхати на 8 березня до своєї мами у Дніпропетровськ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» сподівається, що слідчі дозволять їй здійснити поїздку до мами. «Сподіваюсь, що хоча б до мами вони мене відпустять, якщо вже зовсім вони не розуміють, що всі їх дії викликають тільки обурення людей по всій країні», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що отримала офіційне письмове запрошення для участі у самміті Європейської народної партії у березні. За її словами, найближчим часом вона планує подати відповідне клопотання до Генпрокуратури про можливість виїзду за межі України, аби взяти участь у самміті ЄНП.