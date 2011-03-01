Луценка і Філіпчука не відпустили на поруки майже сотні нардепів

Генеральна прокуратура України відмовилась звільнити з-під варти лідера партії “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА та екс-міністра охорони навколишнього середовища Георгія ФІЛІПЧУКА на поруки народних депутатів.

Як повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона», відповідного листа від заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА отримав депутат від “Народної самооборони” Юрій ГРИМЧАК, який подавав до Генпрокуратури клопотання майже сотні депутатів з проханням звільнити з-під варти Ю.ЛУЦЕНКА та Г.ФІЛІПЧУКА.

“Це не викликає якогось сильного здивування. Близько 100 депутатів підписалось під клопотанням взяти на поруки наших товаришів, але чомусь Генеральна прокуратура вважає, що ми не можемо забезпечити їх участь у слідчих діях (хоча слідчі дії вже давно завершені) і не можемо також забезпечити їх явку до суду”, - заявив Ю.ГРИМЧАК.

ГПУ вважає, що в справах наявні дані про можливість Ю.ЛУЦЕНКА перешкоджати встановленню істини у справі і ухилятись від слідства та суду, й посилається на рішення Печерського райсуду Києва. “Наведені в судових рішення мотиви свідчать, що, знаходячись на волі ЛУЦЕНКО Ю.В. і ФІЛІПЧУК Г.Г. не виконуватимуть процесуальних рішень і матимуть змогу ухилятись від слідства і суду, а ваша порука не забезпечить їх належної поведінки”, - сказано у листі.

“Хотілося б нагадати, що свого часу всього 2 чи 3 депутати з Партії регіонів брали на поруки пана ЩЕРБАНЯ, і це нікому не завадило — він тут же вийшов на свободу. Це було в той час, коли слідством керував пан КУЗЬМІН”, - нагадав Ю.ГРИМЧАК.

В листі ГПУ вказано, що “на даний час підстави для зміни міри запобіжного заходу ФІЛІПЧУКУ Г.Г. та ЛУЦЕНКУ Ю.В. відсутні, у зв`язку з чим слідчим у справах за вашим клопотанням винесені відповідні постанови про відмову у їх задоволенні”.

“Сьогоднішня відмова — це ще один штрих до “незалежного” правосуддя, яке насправді є правосуддям вибірковим. Хотів би нагадати про людину, яку звинувачують у вбивстві, і яка є сином колись депутата Верховної Ради від Партії регіонів, а зараз — високопосадовця. Цю людину суд відпускає на підписку про невиїзд, сказавши ніби: “ну, вбивство..., ну, причепив батарею до спини..., ну, втопив “афганця”..., ну, буває..”, - зазначив Ю.ГРИМЧАК.

Депутат вважає, що Генпрокуратура відмовила депутатам із суто політичних мотивів.

Ю.ГРИМЧАК звернув увагу, що суд прийняв рішення про арешт Ю.ЛУЦЕНКА за клопотанням Генпрокуратури, а ГПУ відмовилась звільняти Ю.ЛУЦЕНКА на поруки, посилаючись на рішення суду. “Вони один на одного спираються і діють фактично разом. Я хочу нагадати, що засідання Печерського суду про продовження ЛУЦЕНКУ терміну тримання під вартою — це була просто сталінська “трійка”: суддя, прокурор і слідчий. Вони “прозоро” (без журналістів), “відкрито” (без будь-яких зайвих для них осіб), “при рівних умовах сторін” (без участі адвокатів ЛУЦЕНКА, яких просто не попередили про засідання) розглянули питання і прийняли рішення. Ось такий у нас після цього “вільний”, “незалежний” і “відкритий” суд”, - сказав Ю.ГРИМЧАК.