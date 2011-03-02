ГПУ згадала про бійку у ВР: Парубій підозрює, що він буде «стрілочником»

Генеральна прокуратура продовжила досудове слідство у справі народного депутата Андрія ПАРУБІЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це повідомив сам депутат після сьогоднішнього допиту у Генпрокуратурі.

«Під час допиту єдине, що відбувалося – це уточнення подій щохвилинно: де, як і коли саме я перебував у залі Верховної Ради під час подій 27 квітня. Ці питання не були такими, які б викликали якийсь резонансний інтерес. Це просто було уточнення», - сказав А.ПАРУБІЙ.

«Слідчий пояснив, що за попередніми моїми свідченнями не було окремих даних, тому він був зобов’язаний їх уточнити. Питань було багато, але я на них відповідав дуже коротко, в окремих випадках спирався на статтю Конституції з приводу того, що я не даватиму свідчень, оскільки вважаю, що це стосується мого захисту», - додав народний депутат.

Він також зауважив, що дуже детально розповідав про те, як представники Партії регіонів «здійснювали напад, як вони калічили народних депутатів, однак слідство це менше цікавило. Їх більше цікавило, хто з «Нашої України» був поруч зі мною».

А.ПАРУБІЙ припустив, що допит є свідченням підготовки Генпрокуратурою чергового подання до Верховної Ради з приводу зняття з нього депутатської недоторканності. Він наголосив, що ця справа - намагання політичного тиску і політичного переслідування.

«27 квітня у парламенті я захищав інтереси України. Я робив усе можливе, щоб не допустити голосування за ратифікацію Харківських угод. Єдине, про що я шкодую, що того дня нам не вдалося зупинити узаконення тих антиукраїнських угод», - сказав народний депутат.

«Поряд із тим, проти мене відкрита кримінальна справа за статтею, яка звинувачує мене у перешкоджанні діяльності голови ВРУ та депутатів. Саме це і є особливо парадоксальним, бо того дня саме я не мав можливості як народний депутат ні виступити з трибуни, бо вона була заблокована ПР, ні навіть проголосувати проти ратифікації Харківських угод, бо моє робоче місце, як і інших депутатів, зайняли представники Партії регіонів», - додав А.ПАРУБІЙ.

Депутат вважає, що сьогоднішній виклик до прокуратури є взагалі незаконним, оскільки були порушені строки розгляду кримінальної справи. «Мене здивував сьогоднішній виклик до прокуратури, адже справа відкрита 14 травня, тобто минуло майже 10 місяців з тієї дати. За Кримінально-процесуальним кодексом України, досудове слідство в кримінальних справах має бути закінчене протягом двох місяців. Відтак, кримінальна справа має бути закрита у зв’язку з тим, що минули терміни давності її розгляду», - нагадав А.ПАРУБІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2010 року у Верховній Раді під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі сталися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові шашки. У президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу стосовно народних депутатів Юрія ГРИМЧАКА та А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, здійсненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).