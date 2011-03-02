Довгий каже, що зустріч з Поповим була гострою, а розмова - напруженою

Голови депутатських фракцій Київради провели зустріч з керівником КМДА Олександром ПОПОВИМ, під час якої констатували, що окремі чиновники міської влади протиставляють себе депутатському корпусу.

Про це повідомив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, поінформували УНІАН у його прес-службі.

Він пояснив, що деякі чиновники розцінюють професійні поради та рекомендації депутатів щодо окремих проектів рішень як втручання в їхню особисту справу. «Вони вважають, що за закритими дверима, не виїжджаючи з адміністрації на Хрещатику 36, знають краще, як вирішувати питання людей, які живуть у Дніпровському, Дарницькому районі або на Троєщині», - зазначив О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради висловив переконання, що депутат, як представник громади, знає проблеми людей на місцях значно краще, тому до роботи київської адміністрації обов`язково повинні залучатися столичні обранці. Він також наголосив на необхідності підвищення якості роботи окремих заступників голови адміністрації та начальників управлінь.

«Ми повинні запровадити практику спільної професійної підготовки проектів рішень, присутності на засіданнях постійних комісій представників адміністрації, звернути увагу на необхідність дотримання норм регламенту Київради», - сказав О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради також повідомив, що на зустрічі з головою КМДА йшлося про необхідність сприяння діяльності контрольних комісій, необхідності перегляду процедури та термінів отримання дозвільної документації з метою недопущення зловживань окремими чиновниками. Також, за словами О.ДОВГОГО, обговорювалося питання узгодження з депутатським корпусом окремих призначень на керівні посади в комунальних підприємствах і у виконавчій владі.

«Зустріч дійсно була гострою, але не з позиції конфронтації. Розмова була напруженою, але все ж дружньою», - підсумував він.