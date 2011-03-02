Яценюк думає, що його кнопка залишить без роботи нардепів-спринтерів

Народний депутат, лідер партії «Фронт Змін», екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що введення в дію нової системи «Рада» дозволить зберегти парламентаризм, а народні депутати зможуть повернутися у конституційне поле завдяки персональному голосуванню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”, в інтерв’ю журналістам А.ЯЦЕНЮК, коментуючи заяву спікера Володимира ЛИТВИНА про намір наступного тижня ввести у дію оновлену систему «Рада», сказав: “Нарешті в історії України станеться так, що Верховна Рада почне виконувати Конституцію, коли депутат, обраний народом, буде голосувати за себе”.

Він зазначив, що кожен закон, який приймається Верховною Радою, “є неконституційним, і Президент ЯНУКОВИЧ зобов’язаний його ветувати, адже він ухвалений не депутатами, а парламентськими спринтерами, які голосують один за вісьмох”.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що розробка і монтування нової системи «Рада» відбувалася ще за його розпорядженням як голови парламенту. За його словами, вона отримала всі необхідні сертифікати й експертизи, результати останніх надійшли уже після прийняття парламентом його відставки. “Нарешті ця епопея має всі шанси завершитися. Володимир ЛИТВИН сьогодні офіційно заявив, що оновлена система «Рада» є, вона працює і вона унеможливить голосування одного народного депутата за будь-кого іншого і її можна запустити одним розпорядженням глави парламенту”, - додав він.

Лідер “Фронту Змін” наголосив, що “влада наплювала на Конституцію, коли формували неконституційно коаліцію, коли продовжили собі повноваження, коли змінювали рішенням Конституційного Суду України Основний Закон”.

“Зараз дійшло до точки кипіння. Депутати самі зрозуміли, що він них вже нічого не залежить – як від більшості, так і опозиції. Це також дало можливість ввести систему «Раду», з чим я вітаю парламент», - підкреслив він.

Відповідаючи на закиди деяких провладних депутатів, що, мовляв, сенсорна кнопка на пультах депутатів демонтована, А.ЯЦЕНЮК показав фотографію зі свого телефона, яка підтверджує, що пристрій справний, сенсорна кнопка працює і «Рада» готова до експлуатації. «Завдяки цій сенсорній кнопці ми доб’ємося, щоби парламент був парламентом, а не базаром, де за гроші можна проголосувати за все що хочеш», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК вкотре заявив, що для введення в експлуатацію нової системи персонального голосування не потрібне рішення парламенту. «Відповідно до Регламенту, система «Рада» як монтувалася, так і вводиться в експлуатацію виключно розпорядженням голови Верховної Ради», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Як відомо, модифікація системи «Рада», яка гарантує персональне голосування кожного депутата, була здійснена у 2008 році. За словами А.ЯЦЕНЮКА, вона коштувала 461 тисячу гривень, а витрачені на неї кошти були зекономлені завдяки його відмові від чартерних перельотів.

У прес-службі “Фронту Змін” зазначають, що, “перебуваючи на посаді спікера парламенту, А.ЯЦЕНЮК літав у службові відрядження рейсовими літаками, і завдяки цьому було зекономлено 3 мільйони бюджетних коштів, передбачених на чартерні перельоти голови Верховної Ради”.