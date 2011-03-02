Каддафі: якщо США або НАТО втрутяться, помруть тисячі лівійців

Лідер Лівії Муаммар КАДДАФІ застеріг міжнародне співтовариство від військового втручання в ситуацію в країні.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він сказав, виступаючи в Тріполі перед своїми прихильниками.

"Тисячі лівійців помруть у разі (військового) втручання США або НАТО у справи Лівії", - сказав М.КАДДАФІ.

Також він висловив думку, що резолюція Ради Безпеки ООН, яка засуджує лівійську владу, була прийнята без відповідної перевірки фактів, а на підставі повідомлень інформаційних агентств.

"Якщо ООН дійсно проведе розслідування, то з`ясує, що ця резолюція незаконна", - сказав М.КАДДАФІ.

Крім того, за словами лідера Лівії, РБ ООН не має повноважень на розгляд питань, пов`язаних з внутрішньою ситуацією в будь-якій державі. "Ми вже звернулися до Міжнародного суду для скасування цієї резолюції", - додав він.

При цьому М.КАДДАФІ закликав самих лівійців досконало розібратися у подіях, які спричинили за собою загибель людей. "Нам необхідно з`ясувати все, що сталося, від Бенгазі до Ель-Байди. Ми маємо знайти винних", - сказав він.

М.КАДДАФІ нагадав, що засудити Лівію закликав представник Тріполі при ООН, назвавши його "зрадником". "Це і збентежило дружні держави, які не хотіли ухвалювати рішення без перевірки фактів", - додав він.

Як відомо, у суботу Рада безпеки ООН схвалила санкції проти Лівії, які передбачають ембарго на торгівлю зброєю з цією країною, а також заморожування рахунків і заборону на зарубіжні поїздки лівійського лідера, його сім`ї та низки наближених осіб.

З 15 лютого 2011 року в лівійських провінціях тривають акції протесту з вимогою, щоб М.КАДДАФІ пішов з посади, який править країною понад 40 років. За даними міжнародних організацій, влада жорстоко придушує демонстрації, а у зіткненнях з силами безпеки та іноземними найманцями загинули близько 2 тисяч осіб, більш як 4 тисяч одержали поранення. Іноземні держави проводять масову евакуацію своїх громадян з Лівії.

Представник США при ООН Сьюзан РАЙС 1 березня заявила, що США з партнерами по НАТО обговорюють можливість військового втручання в ситуацію.

Раніше прем`єр Великобританії Девід КЕМЕРОН заявив, що не виключає застосування військової сили проти М.КАДДАФІ, а представники Пентагону повідомили, що США здійснюють перегрупування військово-морських і військово-повітряних сил навколо Лівії.