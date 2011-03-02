Геращенко закликає нардепів стати на захист родини Гонгадзе

16:33, 02 березня 2011
Політика
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З ГПУ прийшла відписка

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ Ірина ГЕРАЩЕНКО пропонує 4 березня обговорити у парламенті питання щодо порушення прав потерпілих у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це депутат повідомила агентству УНІАН.

Зокрема, вона пропонує обговорити це питання у рамках заслуховування у п’ятницю у парламенті інформації Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ про хід розслідування справи про зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, інших резонансних справ, пов`язаних із захистом прав журналістів.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, представники родини Г.Гонгадзе і журналістські громадські організації звернулися до її ТСК з проханням сприяти у захисті прав потерпілої сторони, якій фактично не дали можливість ознайомитися з матеріалами справи.

Депутат направила відповідний запит до Генпрокуратури щодо дотримання процедури і прав потерпілої сторони. Однак, за її словами, у відповідь отримала «чергову відписку, якою насправді правоохоронці підтверджують, що відбулася маніпуляція процесуальною процедурою, при якій фактично представників родини вбитого журналіста було усунуто від можливості ознайомлення з матеріалами справи».

Зокрема, у відповіді Генпрокуратури йдеться про те, що потерпілим у справі та їхнім представникам було письмово повідомлено про закінчення досудового слідства та про можливість з 3 грудня 2010 року розпочати ознайомлення з матеріалами справи, однак вказані процесуальні особи у визначений час до слідчого не з`явились і жодним іншим чином не повідомили його про своє бажання або небажання знайомитись з матеріалами справи. Тому порушень прав потерпілих та їхніх представників з боку слідчого у Генеральній прокуратурі не було встановлено.

І.ГЕРАЩЕНКО зауважила, що слідчий у справі Гонгадзе 1 грудня 2010 року направив письмове повідомлення про закінчення досудового слідства та про можливість з 3 грудня знайомитися з матеріалами справи. При цьому вона нагадала, що один із потерпілих проживає не у Києві, а вдова журналіста Мирослава ГОНГАДЗЕ - за кордоном, а того ж 3 грудня було оголошено про закінчення досудового слідства.

І.ГЕРАЩЕНКО наголосила, що відповідно до статті 217 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий, визнавши досудове слідство у справі закінченим, зобов’язаний повідомити про це потерпілого та його представника і роз’яснити їм право знайомитися з матеріалами справи, про що складає відповідний протокол, і надати їм на це відповідний час. Цієї норми процесуального законодавства не було дотримано, родині вбитого журналіста на ознайомлення з десятками томів справи було надано один день.

Голова ТСК вважає, що народні депутати мають встати на захист родини журналіста і вимагати від прокуратури дотримання процедури і прав потерпілої сторони.

Також І.ГЕРАЩЕНКО поінформувала, що ТСК разом з Комітетом ВР з питань свободи слова та інформації планує 17 березня провести спільний круглий стіл з представниками силових структур та обговорити принципи взаємодії журналістів і працівників правоохоронних органів, професійно-етичну складову взаємодії представників ЗМІ і правоохоронних органів з метою формулювання відповідних законодавчих пропозицій.

Для обговорення питання на захід планується запросити представників Генеральної прокуратури України, МВС, Управління державної охорони, громадських медіа і правозахисних організацій, журналістів, постраждалих від некоректний дій працівників УДО.

За результатами круглого столу будуть напрацьовані законодавчі ініціативи, направлені на захист професійних прав журналістів.

 

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