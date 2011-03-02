Литвин пророкує закону про боротьбу з корупцією третє читання

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що президентський законопроект «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні» буде ухвалений, але не виключає, що він може бути винесений на третє читання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи ухвалить завтра парламент відповідний законопроект.

«Я однозначно стверджую, що цей закон буде прийнято», - підкреслив В.ЛИТВИН.

«Навіть якщо в когось не буде бажання його голосувати, то, враховуючи суспільні настрої, за нього будуть голосувати», - додав він.

В той же час спікер наголосив, що «нам потрібна не чергова відмітка, що ми прийняли цей конче потрібний закон, а потрібен прозорий, а головне - діючий закон».

В.ЛИТВИН повідомив, що надійшло до другого читання 432 поправки народних депутатів, але не всі із них враховані. Він зазначив, що серед цих поправок є багато тих, які запропоновані опозицією. Водночас В.ЛИТВИН додав, що ряд поправок є такі, які обов’язково мають бути враховані.

Він підкреслив, що профільний комітет зараз працює разом з юристами Апарату управління ВР з тим, щоб «врахувати те, що повинно бути враховано».

Спікер зазначив, що завтра о 13-й год. парламент розпочне розгляд даного законопроекту в другому читанні.

За його словами, парламент розглядатиме його «постатейно, по розділах, всі поправки для того, щоб було відповідальне голосування депутатів».

Він підкреслив, що парламент України зробить усе, щоб «не передавати іншим інституціям тлумачення закону і встановлення правил реалізації цього закону».

«Ну, наприклад, щодо визначення параметрів декларації про доходи і видатки, які мають подавати посадові і службові особи. Якщо передоручати все це урядовим структурам, то сьогодні будуть одні параметри декларації, а завтра будуть інші, а вони повинні бути усталені», - наголосив В.ЛИТВИН.

В той же час, додав голова ВР, «якщо не буде знайдено прийнятного рішення щодо окремих статей або положень, то вони будуть винесені на третє читання».

«Але однозначно цей закон буде прийнято», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Довідка УНІАН. 21 грудня 2010 року Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили чинність закони України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

23 грудня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".