Клюєву у Брюсселі дорікнули: демократичного розвитку не видно
18:03, 02 березня 2011Політика
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Фюле пояснив, що економіка - це ще не все
|Штефан Фюле
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам комісар Євросоюзу з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ після зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.
Комісар відзначив, що під час сьогоднішньої зустрічі він порушував питання демократії. «Це питання про базові свободи і права людини», - сказав Ш.ФЮЛЕ.
За його словами, Європейський Союз хотів би бачити реформу виборчого законодавства в Україні, судову реформу і ряд інших, спрямованих на демократизацію країни.
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