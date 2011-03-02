Клюєву у Брюсселі дорікнули: демократичного розвитку не видно

Єврокомісія хотіла б бачити не лише економічний, а й демократичний розвиток України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам комісар Євросоюзу з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ після зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

Комісар відзначив, що під час сьогоднішньої зустрічі він порушував питання демократії. «Це питання про базові свободи і права людини», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

За його словами, Європейський Союз хотів би бачити реформу виборчого законодавства в Україні, судову реформу і ряд інших, спрямованих на демократизацію країни.