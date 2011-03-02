Тимошенко обговорила шлях до ЄС з німецьким міністром

Шлях України до Європейського союзу лежить тільки через дотримання демократичних цінностей.

Про це сьогодні заявив віце-канцлер Німеччини, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле під час зустрічі з головою партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко, повідомляє сайт "Батьківщини".

«ЄС - це в першу чергу не економічний союз, а об‘єднання демократичних цінностей», - наголосив він. Тож «...існує лише єдиний шлях до ЄС - це шлях через міст демократії».

Віце-канцлер заявив, що він особисто та уряд Німеччини підтримують європейські прагнення України.

У свою чергу Юлія Тимошенко подякувала Гідо Вестервелле за підтримку європейських прагнень України та за діалог з нашою країною щодо підписання Угоди про Асоціацію.

«Ваша підтримка є обнадійливою. Я та політична сила, яку я очолюю, докладаємо усіх зусиль для здійснення європейської інтеграції України», - сказала вона.

Під час зустрічі йшлося також про внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

«Зараз в Україні відбувається ерозія демократії. Нам доведеться багато працювати, щоб повернути нашу державу на демократичний природний шлях розвитку», - підкреслила Юлія Тимошенко.

У свою чергу Гідо Вестервелле зауважив, що «кожна країна має уряд, але тільки демократичні країни мають дієву ефективну опозицію».

*** 2-3 березня віце-канцлер Німеччини перебуває з офіційним візитом в Україні.