Німецький міністр закликає українську молодь постійно вимагати реформ

Віце-канцлер, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ закликає українську молодь постійно вимагати реформ заради європейського майбутнього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету ім. Шевченка.

«Я хочу закликати, насамперед, вас – молоде покоління - постійно вимагати реформ. Тому що йдеться про ваше життя і ваші можливості. Ваше покоління виступає за трансформацію і оновлення суспільства. Ви несете відповідальність за те, в якому суспільстві ви будете жити…», - наголосив глава МЗС Німеччини.

Звертаючись до українських студентів, він також висловив переконання, що Україна має європейську перспективу.

«З нашої точки зору, якщо ви цього бажаєте, то Україна повинна стати частиною об’єднаної, спільної Європи», - заявив глава МЗС Німеччини.

Водночас він зауважив, що Німеччина не має наміру навчати Україну тому, як проводити власну внутрішню політику.

Відповідаючи на одне із запитань щодо його оцінки сьогоднішньої внутрішньої політики в Україні, зокрема, у питаннях розвитку демократії, забезпечення свободи слова та належних умов для діяльності опозиції, Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ заявив, що «це не є завданням німецького міністра закордонних справ».

«Тому що під партнерством ми завжди розуміємо партнерство на рівних. Це завжди ваші завдання. Це завдання вашого народу – вирішувати те, яким шляхом іти. Ми не вбачаємо у собі вчителів, наставників. Ми вбачаємо у собі партнерів, які спілкуються одне з одним на рівних», - наголосив він.

При цьому віце-канцлер ФРН вказав на важливість дотримання спільних орієнтирів, оскільки ЄС не є лише економічною організацією, а спільнотою, яка згуртована спільними демократичними цінностями.

«Мої зауваження щодо необхідності опозиції або щодо незалежності юстиції, судової влади, або щодо свободи думки як частини наших європейських цінностей, вони стосуються, насамперед, кожного і всіх. Це принципи, за які ми ратуємо», - також підкреслив він.