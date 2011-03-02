Янукович найближчим часом схвалить дії на 2011 рік

Найближчим часом Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ схвалить Національний план дій на 2011 рік з виконання Плану візової лібералізації Україна-ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив сьогодні під час зустрічі в Брюсселі з комісаром ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

А.КЛЮЄВ відзначив, що цей документ по суті стане планом інституційної реформи міграційно-візової сфери в Україні.

Крім того, А КЛЮЄВ і Ш.ФЮЛЕ обговорили проведення низки заходів в Україні і в Брюсселі з нагоди 25-х роковин Чорнобильської трагедії.

А.КЛЮЄВ підтвердив запрошення Президентові Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ відвідати Україну в квітні для участі в міжнародній конференції «25 років Чорнобильської трагедії: безпека майбутнього».