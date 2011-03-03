ГПУ стверджує, що Луценко лукавить

Генеральна прокуратура відкидає закиди екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про навмисне затягування слідчими процесу його ознайомлення з матеріалами кримінальної справи про нього.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації ГПУ з приводу відповідної заяви Ю.ЛУЦЕНКА.

Як підкреслили в Генпрокуратурі, “це не відповідає дійсності і є відвертою неправдою”.

Так, стверджують в ГПУ, з часу оголошення 26 січня поточного року обвинуваченому Ю.ЛУЦЕНКУ про закінчення досудового слідства йому щоденно в робочі дні, починаючи з 31 січня, надаються матеріали справи для ознайомлення.

Як зазначається в повідомленні, станом на 2 березня Ю.ЛУЦЕНКО ознайомився із 12 томами справи, обсяг якої становить 47 томів, у тому числі 2 березня він знайомився із томом 12 на 163 аркушах.

При цьому в Генпрокуратурі зазначили, що відповідно до вимог 218 КПК України, обвинувачений не може бути обмежений у часі, потрібному йому для ознайомлення з матеріалами справи.

Також у повідомленні наголошується, що Генеральною прокуратурою відповідно до чинного законодавства розглянуті усі клопотання та заяви обвинуваченого Ю.ЛУЦЕНКА, за результатами яких йому надані мотивовані відповіді.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що слідчі, які ведуть порушену проти нього кримінальну справу, навмисно затягують процес його ознайомлення з матеріалами звинувачень.

Зокрема, як йдеться у заяві Ю.ЛУЦЕНКА на ім`я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, “попри заяви слідчого ГУ ГПУ ВОЙЧЕНКА про необхідність мого утримання під арештом у зв`язку з повільним ознайомленням з матеріалами справи, слідча група робить усе для затягування процесу виконання ст. 218”. “Так, 2 березня, я вже вдруге був обмежений в ознайомленні лише 14 сторінками тому 11-го. Інших документів надано не було", - написав Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр також звернув увагу В.ПШОНКИ на те, що у порушення вимог Закону "Про інформацію" він не отримав відповіді генерального прокурора на два попередніх звернення.