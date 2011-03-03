Янукович роздав гранти молоді (перелік)
Президент підписав розпорядження
Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження “Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2011 рік”.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Як зазначається в документі, гранти Президента для обдарованої молоді призначено з метою реалізації значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сферах.
Так, відповідні гранти призначено:
БЕЗДЄНЄЖНИХ Наталі, ЛИХОВІЙ Олександрі для реалізації проекту "Пригнічення метастатичного потенціалу в пухлинних клітинах внаслідок дії екзогенного інтерферону або генетичних конструкцій, що містять ген інтерферону" - 75 тис. грн.;
БІЛОМУ Ростиславу для реалізації проекту "Розробка нових підходів для оцінки розвитку та ефективності лікування автоімунних захворювань" - 75 тис. грн.;
БОРТНІК Ірині для реалізації проекту "Сприяння працевлаштуванню випускників та підвищення активності молоді, особливо сільської, "Профі Старт" - 68 тис. 500 грн.;
ГАВРИЛЮКУ Дмитру для реалізації проекту "Пошук нових високоефективних та низькотоксичних сполук серед похідних 4-тіазолідонів з діазольними гетероциклами як потенційних протипухлинних та протизапальних засобів" - 72 тис. грн.;
ГРЕЧАНІВСЬКОМУ Олексію для реалізації проекту "Еколого-геохімічна безпека навколишнього середовища при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом" - 35 тис. грн.;
ДЖИЗІ Тетяні для реалізації проекту "Організація системи громадських комунікацій у Донецькій області в рамках підготовки до Євро-2012" - 50 тис. грн.;
ЄЗГОР Людмилі для реалізації проекту "Створення об’єднаного центру сприяння науково-дослідній діяльності молоді" - 36 тис. 700 грн.;
ЗАХАРЧЕНКУ Олексію для реалізації проекту "Молодь діаспори - майбутнє закордонного українства" - 53 тис. грн.;
ІШКОВІЙ Валентині для реалізації проекту "Тренінг для вагітних жінок "Лелеченя" - 32 тис. 700 грн.;
КАНАВЕЦЬ Марині для реалізації проекту "Перша долікарська допомога - основи знань для молоді" - 48 тис. грн.;
КОВАЛЕЦЬ Ользі для реалізації проекту "Ефективність та надійність комерційних пусків ракет-носіїв українських розробників у міжнародних проектах та похибки виведення при вирішенні задач ближнього космосу" - 31 тис. 300 грн.;
ЛИСЕНКО Олені для реалізації проекту "Дитячий фестиваль соціальних роликів "Вся правда про проблеми молоді" -60 тис. грн.;
НИЖНИКУ Артему для реалізації проекту "Відкритий національний фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах "Рідні наспіви" -44 тис. грн.;
НОВОХАЦЬКІЙ Ользі, НІКОЛАЄНКУ Олексію для реалізації проекту "Функціональна характеристика нового прогностичного маркера раку молочної залози - інтерсектину-2" - 72 тис. 100 грн.;
ОЗОРОВИЧ Мар`яні для реалізації проекту "Чарівна сила казки. Впровадження казкотерапії як ефективного методу профілактики та терапії психологічних проблем у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку" - 50 тис. грн.;
СВЄТУ Євгену для реалізації проекту "Розробка методики визначення статичних та динамічних характеристик оскління рятувальної техніки МНС при ліквідації наслідків техногенних аварій" - 45 тис. грн.;
СЛОНЧАКУ Андрію для реалізації проекту "Розробка та випробовування методу ефективного попередження онкологічних захворювань за рахунок стимуляції детоксикаційної системи" - 69 тис. 100 грн.;
СНІТКО Марині для реалізації проекту "Формування безпечної поведінки учнів під час спілкування в Інтернет-просторі" - 40 тис. грн.;
СОКИРЦІ Віктору для реалізації проекту "Сприяння самозайнятості сільської молоді шляхом упровадження нових шляхів і методів підприємницької діяльності на селі" - 60 тис. грн.;
УВАЄВІЙ Олені для реалізації проекту "Використання молюсків у практиці очищення стічних вод" - 59 тис. 800 грн.;
ФЕДОРЕНКУ Леоніду для реалізації проекту "Сучасний стан та перспективи використання оселедців роду Аlosa басейнів Дністра, Дніпра та Дунаю" - 50 тис. грн.;
ЧЕРВІНСЬКІЙ Тетяні для реалізації проекту "Розробка методів прогнозування та профілактики розвитку порушень у шлунково-кишковому тракті, викликаних антибактеріальною терапією" - 65 тис. грн.;
ШЕЛЮК Ользі для реалізації проекту "Дослідження структурно-функціональних параметрів нативного та окисномодифікованого актоміозину скелетного м`яза кроля для визначення ефективності ультразвуку при м`язовій патології" - 60 тис. грн.;
ЮРЧЕНКУ Юрію для реалізації проекту "Дослідження солоних водойм та очеретяних заростей Півдня України як стоків вуглецю з метою подальшого створення природоохоронних територій" - 60 тис. грн.