Тимошенко каже, що Янукович наказав забрати ліцензію у телеканалу

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО називає черговим наступом влади на свободу слова позбавлення ліцензії на мовлення найбільшої в Криму Чорноморської телерадіокомпанії.

Як повідомляє прес-служба партії, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на замовлення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА позбавила ліцензії на мовлення найбільшу в Криму телерадіокомпанію.

"Перша новина зранку: у найбільшого кримського TV-каналу "Чорноморка", який говорить правду, забрали ліцензію. Команду дав ЯНУКОВИЧ", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter.

Лідер партії "Батьківщина" вважає, що політики та громадськість повинні виступити на захист цього телеканалу. "Команді, яка працює на "Чорноморці", подяка за чесність та мужність. В Криму на вас тримається свобода слова! Ми солідарні з вами", - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що проти керівника каналу "Чорноморка" порушено кримінальну справу.

Як відомо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія" в продовженні строку дії ліцензії на мовлення у трьох населених пунктах Криму – у селищах Нова Петрівка, Совєтське і Чорноморське. Ці три частоти компанії Нацрада має намір виставити на конкурс. Термін дії непродовженої ліцензії "Чорноморської ТРК" закінчується 28 травня 2011 року.

Інститут масової інформації у своїх звітах про порушення свободи слова неодноразово повідомляв про тиск на кримську ТРК "Чорноморська".