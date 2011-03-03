Регіонал каже, що їстиме китайську гречку хоч через силу, «і ви будете їсти»

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України” щодо ставки на деякі зернові культури”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 260 народних депутатів із 404, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено для вирішення питання наповнення внутрішнього ринку гречаною групою та стабілізації цінової ситуації, встановити тимчасово, до 1 червня 2011 року, нульову ставку ввізного мита на зазначену зернову культуру.

Як зазначається в пояснювальній записці до даного законопроекту, це дозволить забезпечити негайну закупівлю за мінімальною ціною до державного інтервенційного фонду гречки у кількості не менше 25 тис. тонн. В записці вказано, що відповідно до розрахункового балансу попиту та пропозиції, запропонованого обсягу цієї крупи буде достатньо для забезпечення внутрішньої потреби та стабілізації ціни.

Також в документі зазначено, що виробництво крупи гречаної в Україні становить 30% від загального обсягу виробництва круп. В останні роки намітилась тенденція до скорочення посівних площ під гречкою, зокрема, якщо у 2000 році посівні площі гречки становили 573,5 тис. га, то у 2010 році - лише 215,4 тис. га.

Відповідно, і виробництво гречки у 2010/11 маркетинговому році очікується на рівні 138 тис. тонн, що є найменшим обсягом за останні роки.

Після голосування народний депутат від ПР Віталій ХОМУТИННИК заявив, що такий крок призведе до зниження ціни на вітчизняну гречку. Хоча зауважив, що "до китайської гречки дійсно є деякі зауваження. Але головна мета даного закону, щоб внутрішні ціни на нашу вітчизняну гречку були знижені", - сказав він. У відповідь на репліку, мовляв, чи буде сам регіонал їсти китайську гречку, адже, є дані, що вона ледь не для відгодовування скотини призначена, він ствердив: "Так, я буду їсти. І ви будете їсти".