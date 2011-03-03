У БЮТ заявляють про черговий виток «зміцнення» демократії

Народний депутат України з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО заявляє, що відбувається тиск влади на телекомпанію «Чорноморка» (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

Депутат підкреслив, що «вчора в країні розпочався черговий виток «зміцнення» демократії і свободи слова».

За його словами, Національна рада з телебачення і радіомовлення «без будь-яких законних підстав не продовжила ліцензію на мовлення в трьох пунктах для Чорноморської телерадіокомпанії».

Він підкреслив, що ця телекомпанія веде мовлення в 27 пунктах. «Це незаконне рішення Національної ради позбавляє ефіру 5 сільських районів нашої країни», - заявив парламентар.

А.СЕНЧЕНКО підкреслив, що «Чорноморку» протягом 18 років «п`ять разів намагалися закрити». За його словами, «влада змінювалася, але перед кожними виборами вільна телекомпанія була невгодна».

А.СЕНЧЕНКО повідомив, що «вчора намагався зателефонувати Ганні ГЕРМАН, але мої дзвінки, на жаль, залишилися без відповіді».

Він підкреслив, що разом з рішенням про позбавлення ліцензій було передано до суду кримінальну справу стосовно директора телекомпанії Тетяни КРАСИКОВОЇ. За словами депутата, завтра має відбутися перше засідання.

А.СЕНЧЕНКО звернувся до депутатів різних фракцій і журналістів підтримати телекомпанію.

Він також вимагає, щоб Генеральна прокуратура здійснювала контроль за дотриманням у нашій країні законності. Він підкреслив, що в генерального прокурора є всі підстави «винести протест» у цій справі.

У свою чергу голова ВР Володимир ЛИТВИН підкреслив, що профільний комітет парламенту має розібратися в цій ситуації і надати відповідну інформацію парламенту України.