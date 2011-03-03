У чиновників хочуть забрати право на безкоштовні путівки

Київ. 3 березня. УНІАН. «Чиновники не мають права безкоштовно відпочивати на курортах», – вважає народний депутат України, президент партії «ПРАВДА» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ.

У зв’язку з цим він вніс до Верховної Ради України законопроект № 8166 щодо скасування забезпечення чиновників безкоштовними путівками на санаторно-курортне обслуговування, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

На думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО, «більшість громадян України десятками років не можуть отримати належні їм путівки, а тим більше їх купити за мізерну пенсію або зарплату і вже забули, як виглядає море. Водночас, депутати і судді з величезними пенсіями та зарплатами безкоштовно лікуються і купають свої «трудові мозолі» у Криму за рахунок народу. Це несправедливо. Я пропоную скасувати привілеї чиновників і позбавити їх безплатних путівок».

«У держбюджеті-2011 на санаторно-курортне обслуговування чиновників виділено більш як 200 мільйонів гривень. За рахунок зекономлених грошей ми можемо значно поповнити Пенсійний фонд, щоб підняти мінімальні пенсії людям», – підкреслив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Проект Закону України № 8166 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування гарантій безкоштовного забезпечення окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, путівками для санаторно-курортного лікування» внесений народним депутатом України Д.ВЕТВИЦЬКИМ у ВР 28 лютого 2011 року.

Законопроектом з частини 7 статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» виключається положення про безкоштовне забезпечення народного депутата путівками для санаторно-курортного лікування, а з назви статті 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» – згадка про санаторно-курортне лікування суддів і членів їх сімей.