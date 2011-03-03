ВР витратить 600 тисяч, щоб добре чути Азарова і Януковича
14:22, 03 березня 2011Політика
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Процедура закупівлі - "в одного учасника"
Верховна Рада витратить більше ніж півмільйона на ремонт ліній урядового зв’язку.
Міністерство економіки погоджує застосування процедури закупівлі в одного учасника для проведення відповідної закупівлі.
Технічне обслуговування та поточний ремонт слабкострумових кабельних мереж адмінбудинків Верховної Ради, а також поточний ремонт кабельних мереж урядового зв’язку адмінбудинків Верховної Ради здійснять ТОВ "УЛІС Сістемс" та ТОВ "СВ-Телеком".
Очікувана вартість закупівлі: 645000 грн. (лот 1 - 490000 грн., лот 2 - 155000 грн.)
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