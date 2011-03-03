ВР витратить 600 тисяч, щоб добре чути Азарова і Януковича

Верховна Рада витратить більше ніж півмільйона на ремонт ліній урядового зв’язку.

Міністерство економіки погоджує застосування процедури закупівлі в одного учасника для проведення відповідної закупівлі.

Технічне обслуговування та поточний ремонт слабкострумових кабельних мереж адмінбудинків Верховної Ради, а також поточний ремонт кабельних мереж урядового зв’язку адмінбудинків Верховної Ради здійснять ТОВ "УЛІС Сістемс" та ТОВ "СВ-Телеком".

Очікувана вартість закупівлі: 645000 грн. (лот 1 - 490000 грн., лот 2 - 155000 грн.)

Українська правда