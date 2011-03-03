У Нью-Йорку заявляють про маніпуляції у розслідуванні справи Гонгадзе

Комітет із захисту журналістів (CPJ), що знаходиться в Нью-Йорку (США), заявляє про глибоку занепокоєність недавніми діями української влади, які, на думку Комітету, загрожують змінити хід 10-річного розслідування викрадення і вбивства незалежного журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться у заяві Комітету, розміщеній на офіційному сайті організації.

Зокрема, Комітет, зазначаючи, що Київський апеляційний суд ухвалив рішення відхилити другу апеляцію вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ на рішення про зниження статусу вбивства журналіста із замовленого вбивства до «вбивства за усним наказом», підкреслює: «Новий статус справи, по суті, покладає відповідальність за здійснення злочину тільки на одного обвинуваченого - мертвого міністра внутрішніх справ - і технічно заважає слідчим розглядати ширше коло підозрюваних замовників».

При цьому Комітет констатує, що «дворічний судовий процес над трьома підозрюваними спільниками у вбивстві Г.Гонгадзе закінчився у 2008 році ухваленням обвинувачувальних вироків, проте ніхто з них не був звинувачений в організації злочину. Прокурорам так і не вдалося з`ясувати - чи причетні до вбивства Г.Гонгадзе колишні і нинішні високі посадовці, включаючи колишнього Президента Леоніда КУЧМУ і тодішнього голову Адміністрації Президента, а нині спікера ВР Володимира ЛИТВИНА, які досить довго підозрювалися в цьому».

«Це ні що інше, як спроба влади припинити подальше розслідування вбивства Георгія Гонгадзе», - заявляє координатор програми CPJ по Європі і Центральній Азії Ніна ОГНЯНОВА. «Всі, хто здійснив цей огидний злочин, незалежно від їх рангу, впливу і становища, мають бути притягнуті до відповідальності», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 березня, Апеляційний суд Києва підтвердив рішення Печерського районного суду столиці щодо законності закриття Генеральною прокуратурою кримінальної справи колишнього генерала МВС України Олексія ПУКАЧА у частині звинувачення в замовному характері вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛІЧЕНКО зазначила, що таким чином суд відмовив їй у задоволенні її скарги на неправомірність рішення ГПУ і Печерського райсуду про закриття кримінальної справи стосовно О.ПУКАЧА у частині звинувачення в замовному характері вбивства Г.Гонгадзе.