Табачник ощасливить школи обов'язковими танцями?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру освіти та науки, молоді та спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ по можливості ввести в школах уроки хореографії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем`єр-міністр дав під час спілкування з дітьми в рамках презентації 10-го міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще!». «Давайте попросимо нашого міністра подумати, щоб він ввів своїм наказом такі уроки там, де це, звичайно, можливо», - запропонував прем`єр.