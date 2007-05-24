Піскун пов`язує своє звільнення з вчорашнім рішенням Генпрокуратури

Святослав ПІСКУН вважає незаконним своє звільнення з посади генерального прокурора України і має намір оскаржити це рішення глави держави у суді. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.ПІСКУНА, він пов’язує це звільнення з вчорашнім рішенням Генпрокуратури, яке стосувалося закриття кримінальної справи, порушеної Службою безпеки України стосовно суддів Конституційного Суду України.

Вчора, 23 травня, прес-служба Генпрокуратури повідомила, що Генеральна прокуратура України закрила порушену Службою безпеки України кримінальну справу щодо присвоєння повноважень суддями Конституційного Суду всупереч указу Президента України. Як зазначається у повідомленні, кримінальну справу закрито за ст. 100 (необгрунтоване порушення кримінальної справи) Кримінально-процесуального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

Кам’янобрідський суд Луганської області ухвалив рішення поновити С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА на посадах суддів КС.

17 травня відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на заступника голови КС В.ПШЕНИЧНОГО.

21 травня Президент звернувся до Голосіївського райсуду столиці з позовом про визнання протиправними дій В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКА.

За даними прес-служби Партії регіонів, 22 травня Голосіївський райсуд Києва відмовив Президентові у відкритті провадження за цим позовом.

23 травня С.ПІСКУН висловив думку, що С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНИЙ та В.ІВАЩЕНКО законно обіймають посади суддів Конституційного Суду. «Що стосується законності чи незаконності перебування на посадах суддів Конституційного суду, це питання, мені здається, вирішено у Голосіївському суді, і у суддів на руках рішення. Законне воно чи не законне, це зараз вивчає Вища рада юстиції. Але у суддів на руках є рішення, згідно якого вони повинні приступити до виконання своїх обов’язків».

Того ж дня, 23 травня, Шевченківський районний суд Києва на забезпечення адміністративного позову народного депутата України V скликання Миколи ОНІЩУКА (фракція “Наша Україна”) виніс ухвалу, якою заборонив суддям В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАННІК та В.ІВАЩЕНКУ здійснювати повноваження суддів Конституційного Суду України, оскільки вони є звільненими з посад.