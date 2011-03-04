Янукович скасував голограми

Президент України Віктор Янукович підписав указ, який скасовує обов’язкове застосування голографічного захисту документів і груп товарів. Про це повідомляє DT.UA з посиланням на джерела в адміністрації президента.

У тексті документа говориться про визнання таким, що втратив чинність, указу президента України від 15 листопада 2000 року № 1239 «Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами».

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 9 лютого вирішив відновити державний контроль над виробництвом захисних знаків і документів суворої звітності. Кабмін рекомендував главі держави визнати такими, що втратили чинність, деякі укази з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами.

Раніше, в листопаді минулого року, повідомлялося про готовність проекту указу президента про скасування обов`язкового застосування голографічного захисту документів і груп товарів.

У пояснювальній записці до проекту указу говорилося, що прийняття цього указу зумовлене необхідністю зменшення фінансового навантаження на суб`єкти господарювання.

В Україні діє 88 видів голограм для найрізноманітніших видів документів суворої звітності, які щороку закуповуються в інтересах держави в мільйоних екземплярах. Голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський раніше оцінив розмах «викачування» концерном ЄДАПС коштів з України в 8 мільярдів гривень на рік.